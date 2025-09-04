巨人は4日、育成の村山源内野手（20）が横浜市内の病院で左肘内側側副じん帯縫合術等の手術を受けたと発表した。退院後、ジャイアンツ球場でリハビリを始める予定。2023年、鹿屋中央から育成ドラフト2位で巨人に入団。投手経験のある強肩の内野手。高卒1年目の昨季は2軍戦に16試合出場し本塁打も記録した。