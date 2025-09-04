キャスター辛坊治郎氏（69）が3日、ニッポン放送「辛坊治郎ズームそこまで言うか！」（月〜木曜後3・30）に生出演し、辞意を表明した自民党四役の去就について、今後想定されるシナリオを解説した。自民が7月の参院選で惨敗したことを受け、森山裕幹事長をはじめ党執行部4人が2日、一斉に辞意を表明した。辞意を示したのはほか小野寺五典政調会長、鈴木俊一総務会長、木原誠二選対委員長。一方で、惨敗について事実上、石