台風予想進路図（午後3時推定） ４日午後2時45分現在、大分県内の全ての気象警報・注意報は以下の通りです。 ・佐伯市全域 大雨（土砂災害）警報、雷強風波浪洪水注意報・豊後大野市全域 大雨（土砂災害）警報、雷強風洪水注意報・大分市 大雨雷強風波浪注意報・別府市 大雨雷強風波浪注意報・中津市 大雨雷強風波浪注意報・臼杵市 大雨雷強風波浪注意報・津久見市 大雨雷強風波浪注意報・豊後高田市 大雨雷強風波浪注意報