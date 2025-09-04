コンコルディア・フィナンシャルグループは反発。大和証券は３日、同社株の投資判断「２（アウトパフォーム）」を継続するとともに、目標株価を１０５０円から１２５０円に引き上げた。第１四半期（４～６月）の連結純利益は国内資金利益を中心とした本業利益拡大により、前年同期比１９．２％増の２７０億３６００万円となった。２６年３月期通期の同利益計画（９５５億円）に対する進捗率は２８．３％に達し