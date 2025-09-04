ＴＯＰＰＡＮホールディングスが底堅い。同社傘下のテクセンドフォトマスクが４日、関東財務局に有価証券届出書を提出したことが明らかになり、これに反応した買いが株価をサポートしたようだ。同届出書のなかで、テクセンドフォトマスクは今年１０月から来年４月までの間に上場する予定を示している。株式の新規発行に伴う払込金額の総額は１００億～３００億円を予定。発行株数などは未定としている。 出