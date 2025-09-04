ソフトバンクグループが４日ぶりに急反発し、上昇率は一時７％に迫った。英国やフランス、米国での財政悪化懸念を背景に、このところ欧米の長期金利に上昇圧力が掛かっていたが、前日の欧米市場では金利上昇が一服し、米ナスダック総合株価指数は１％高となった。これらを背景に、ソフトバンクＧ株に対しては売り持ち高を解消する目的の買い戻しが集まったようだ。取引時間中においては株価指数先物への断続的な買いが裁定