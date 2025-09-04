午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０４６、値下がり銘柄数は５０５、変わらずは６５銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に銀行、保険、情報・通信、非鉄金属など。値下がりで目立つのはゴム製品、繊維、鉱業。 出所：MINKABU PRESS