災害時の飲料の備え！「水」を確保【画像を見る】7年保存でき、買い替えの手間が減る！「純天然 保存水」9月1日は「防災の日」。防災グッズ、きちんと備えていますか？地震や洪水などの災害から家族と自分を守るためには、日頃の準備が大切です。今回は、特に欠かせない「水」のおすすめをご紹介。長期保存可能なペットボトルから、湯せんで温めることができるパウチ入り、川やため池の水を清潔な天然水にろ過する携帯浄水器まで