ティーライフ [東証Ｓ] が9月4日後場(15:00)に決算を発表。25年7月期の連結経常利益は前の期比19.7％減の4.5億円になったが、従来予想の3.6億円を上回って着地。26年7月期は前期比16.8％増の5.2億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円減の30円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比20.6％減の1.7億円に減り、売上営業利益率は前年同期