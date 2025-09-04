TBSは4日、同局内で『2025年10月期番組改編説明会』を実施した。TOKIO・国分太一のコンプライアンス違反事案をめぐり、国分がレギュラー出演していた『世界くらべてみたら』（毎週水曜後7：00）からの降板を発表していたが、番組については10月期以降も放送することが発表された。【写真】5月放送の『DASH!!』では…72日の苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一国分をめぐっては6月20日、日本テレビが、過去に