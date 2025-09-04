TBSは4日、10月期改編説明会を東京・赤坂の同局で行い、10月期改編に言及した。TBSの10月期の改編率は全日で2.13％。ドラマ・アニメを除いて無改編で、2010年4月期以降では最も低い改編率となった。三島圭太コンテンツ戦略部長は「去年の秋から、LTV4-59という指標をTBSは最重要指標として導入しました」と説明。「LTV4-59は「LeveragedTimelessValue」の略で4歳から59歳の個人視聴率を指す。「60歳以上がいらないとい