TBS¤Ï4Æü¡¢10·î´ü²þÊÔÀâÌÀ²ñ¤òÅìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤¤¡¢13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤ÈTBSÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬VTR¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£TBS¤Ï13Æü¤«¤é21Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤òÃæ¿´¤ËÏ¢ÆüÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£À¤³¦Î¦¾å¤¬Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï1991Ç¯°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¹ñÎ©¶¥µ»