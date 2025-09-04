架空の投資話を持ちかけて１０００万円をだまし取ったとして、福岡県警は４日、住居不定、無職の女（５１）を詐欺容疑で逮捕した。女は占い師として評判だったといい、県警は顧客だった県内の富裕層ら約７０人から、２０１８年から昨年までに約２０億円をだまし取ったとみて調べている。発表によると、女は１８年１０月、福岡市城南区の無職女性（５２）に「建物の土台に水晶を埋め込み、風水を良くして付加価値をつけて売却す