Image: mundissima / Shutterstock.com Lifehacker 2025年8月20日掲載の記事より転載 ChatGPTに追随する形で、GoogleもついにGemini AIの「記憶」機能を全ユーザーに拡大しはじめました。これまでのGeminiとのチャットは、それぞれが独立しており、会話間でデータが共有されることはほとんどありませんでした。しかし、ここ数カ月でその境界線は曖昧になりつつあります。 💡この記事