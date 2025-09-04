◇プロ野球セ・リーグ巨人ーヤクルト（4日、ぎふしん長良川球場）前日の試合で8回の打席後に交代した巨人の岡本和真選手が、岐阜の球場で通常通り、練習に参加しました。空振り三振を喫した後に、脇に左ヒジを固定するような形でベンチに戻った岡本選手。試合後の整列では他の選手と笑顔で会話する場面もあり、報道陣の取材には「大丈夫です！」と応じていました。この日は土のグラウンドでノックを受けるなど、軽快な動きを見せ