◇プロ野球セ・リーグ巨人5ー3ヤクルト（3日、京セラドーム）6回104球を投げ、今季3勝目をあげた先発の森田駿哉投手について、巨人の杉内俊哉投手チーフコーチは「途中でバタバタしたけど、きのうの戸郷と一緒で、粘ってくれましたね」とその勝利を喜びました。3回には味方のエラーやフォアボールで出した2人のランナーを内山壮真選手のタイムリーで返されましたが、後続を断ち切ります。4回にも味方の素晴らしい中継プレーに助