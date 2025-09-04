【モデルプレス＝2025/09/04】モデルの森絵梨佳が9月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】森絵梨佳、彩り豊かな「本日の小学生弁当」披露◆森絵梨佳、長男のための手作り弁当公開森は「本日の小学生弁当」と添え、息子のために作った弁当を公開。ひじきご飯、つくね、オクラなどが彩り豊かに詰められている。また「夏休みは子供と接する時間が長いので、口が達者な息子とバチバチしそうになる