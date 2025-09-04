歌手の相川七瀬が４日、自身のインスタグラムを更新し、感激の再会を報告した。まず「シカゴ経由で」ブラジルへ向かうことを伝えた相川。シカゴでは１日だけお休みを頂き（野球の絵文字）を堪能」とメジャーリーグ・カブスの本拠地リグレーフィールドをバックにした自身のショットをアップした。続けて「今永くんとハマスタ以来の再会でとても嬉（うれ）しかったです！！今季、９勝目ａｎｄお誕生日おめでとう御座います