東京世界陸上（１３日開幕）の壮行会が４日、都内で行われ、日本代表選手らが出席。代表あいさつした男子１１０メートル障害の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は、「いよいよ来週、東京・国立競技場で世界陸上が開催されます。世界各国のアスリートが陸上競技最大の祭典を心待ちにしていると思います。陸上の魅力をたくさんの人に知ってもらえる機会。一丸となって盛り上げていきましょう」と力強く話した。女子１００メートル障害の中