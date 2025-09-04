7日のG2紫苑S（中山芝2000メートル）に向かうエストゥペンダ（牝3＝高柳瑞）はフローラS4着以来、4度目の重賞出走で初Vに挑む。3日の最終追いは初コンビの田辺を背にWコース単走で6F83秒3〜1F11秒5。直線外めを馬なりで加速、好調をアピールした。鞍上は「グイグイでした。イレ込んでいるわけではなかったし、レースでは遊びをつくれれば脚はたまると思う。調子は良さそうです」と好感触だった。