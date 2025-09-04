7日のG2紫苑S（中山芝2000メートル）に向かう良血ジョスラン（牝3＝鹿戸）は3日の最終追いをWコース馬なりで消化、6F82秒9〜1F11秒3をマークした。サンセリテ（2歳新馬）と併せ、内で手綱を抑えたまま楽々と併入した。鹿戸師は「併せ馬の感じは悪くないね。プラス16キロぐらいだけど、体がずっと減ってきたからいい傾向だと思う。折り合いも問題ないし、2000メートルも大丈夫。チャンスはある」と同厩舎でG1・3勝の全兄エフフ