バレー女子元日本代表の木村沙織さんが４日、自身のインスタグラムに新規投稿。ＴＢＳ・安住アナとの２ショットを公開した。３日に安住アナと「ＴｈｅＴｉｍｅ」で共演した木村さん。スタジオで記念撮影を行ったが、遠近法で同じ身長に見える２ショットをアップ。満面の笑みを浮かべながらピースサインをしている。昨年は足元を消した２ショットを投稿し、安住アナの背伸び疑惑が話題となった。身長１８５センチの木村さん