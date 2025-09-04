フィギュアスケート国際大会チャレンジャーシリーズ（ＣＳ）「木下グループ杯」の公式練習が４日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで行われ、男子の山本草太（２５）＝ＭＩＸＩ＝は右腰ヘルニアの影響で出場を決めかねていることを明かした。山本によると１週間前に４回転フリップで転倒し、腰を痛めた。痛み止めを服用しながら治療を続けているとし「ダブル（２回転）しか跳べなくて。あまり状態がよくない。（出場は）先