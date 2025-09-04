Instagramに投稿されたのは、ワンコと飼い主さんの人間同士のようなやりとりです。ワンコが会話ボタンを使って名前を呼んだ時に、飼い主さんが目をそらしてスルーしてみたら…？ 投稿は記事執筆時点で16万3000回再生を突破し、「すごい」「会話のキャッチボールができてる」といった声が寄せられています。 【動画：『会話ボタン』で犬に名前を呼ばれたので、目をそらしてみた結果…まさかの『人間のような行動』】