トッテナムは4日、UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズの登録メンバーを発表。DF高井幸大はリストから外れている。今夏に川崎フロンターレから完全移籍で加入した高井は、シーズン開幕前に足底腱膜を負傷。先月に開幕したプレミアリーグでもメンバー外が続いていた。英紙『Daily Mail』は、「（トーマス・）フランク監督は負傷中の選手全員をリストから外した」と報道。20歳の若き日本代表に関しても「驚きはしないだろう。