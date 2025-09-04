元マンチェスター・ユナイテッドのMFポール・スコールズ氏は、マンチェスター・シティがジャンルイジ・ドンナルンマを獲得したことについて、ポッドキャスト番組『The Overlap』に出演したい際に疑問を呈した。ドンナルンマは196cmの長身GKで、26歳という若さながら、すでにクラブとイタリア代表で486試合の出場経験を誇り、昨季はチャンピオンズリーグ制覇にも貢献した世界最高峰のGKだ。同氏はそのGKを「2600万ポンドで取ったの