日本陸上競技連盟は4日、都内で9月13日に開幕する「東京2025世界陸上」日本代表選手団の壮行会を行い、男子100m・桐生祥秀（29、日本生命）や現役女子高生の女子800m・久保凛（17、東大阪大敬愛高3年）ら44選手が出席した。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手日本選手団を代表して挨拶した男子110mの村竹ラシッド（23、JAL）は「世界各国のアスリートが陸上競技最大の祭典を心待ちにしていることと思います」