早大ラグビー部は4日、東京都新宿区の早稲田キャンパス20号館で会見を開き、三井住友銀行とリオ・ホールディングスの2社がスポンサーに決まったと発表した。日本ラグビー協会は今春、大学生以上のチームを対象とした商業活動の運用ガイドラインを改正。大学の公式戦において企業等の広告が掲載されたユニフォームを着用することが解禁された。これに伴い、早大は4月からスポンサーを公募。2社からスポンサー支援を受けることが