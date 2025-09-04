気象台は、午後2時44分に、大雨警報（土砂災害）を佐伯市、豊後大野市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・佐伯市、豊後大野市に発表 4日14:44時点南部では、4日夕方から5日未明まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐伯市□大雨警報【発表】・土砂災害4日夕方から5日未明にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間4日夕方■豊後大野市□大雨警報【発表】・土砂