気象庁は、千葉県で猛烈な雨が降っているとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。【映像】千葉で記録的短時間大雨情報午後2時までの1時間に、千葉県の旭市付近で約100mmの猛烈な雨が降ったと見られています。土砂災害や家屋の浸水、河川の増水や氾濫など、災害発生の危険度が高まっています。市町村から発表される避難情報に注意してください。（ANNニュース）