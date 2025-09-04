神奈川県警の検証結果を踏まえ、警察庁はきょう、全国の都道府県にストーカー事案の「司令塔」となる幹部の設置などを求める通達を出しました。通達では、この司令塔のもとで、ストーカーや配偶者などパートナーからのDV＝ドメスティックバイオレンスの人身安全事案に、凶悪事件を担当する捜査一課などの刑事部門と一体となって対処できる体制の構築も指示。ストーカー事案の相談者が行方不明になり、重大犯罪に巻き込まれている恐