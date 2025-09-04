資料 農林水産省が2025年8月15日現在のコメの収穫量見込みを発表しました。10a当たりの収穫量が岡山496kg、香川481kgだった前年に対し、両県とも「前年並み」となっています。 全国の47都道府県のうち13府県が「上回る」「やや上回る」で、29都道府県が「前年並み」となっていることから、農水省では「おおむね順調に推移」しているとしています。 ただし、今後も全国的に高温傾向が続く予想などから、コメの品質などへ