女優の本田翼（33）が4日に自身のインスタグラムを更新。エレガントなドレス姿を披露し、ファンの間で注目を集めている。この日「5周年を迎えるFETICOが『by R』による『Rakuten Fashion Week TOKYO』でS/Sコレクションを発表。繊細なデティールと美しいレース、なめらかなボディラインが魅力的な素敵なショーでした」とつづり、3日に開催された「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S」での衣装を公開。胸元が開いた漆黒の