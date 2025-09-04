◇MLB ナショナルズ10-5マーリンズ（日本時間4日、ナショナルズ・パーク）ナショナルズの小笠原慎之介投手がマーリンズとの3連戦最終戦で、5点リードの9回に登板。3者凡退に抑える好リリーフでチームのカード3連勝に貢献しました。8月のメジャー再昇格後リリーフ登板を続けている小笠原投手は、この試合で初めて勝ち試合の最終回を任されました。小笠原投手は先頭打者をショートゴロに打ち取ると、続く打者はチェンジアップで空振