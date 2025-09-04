海南省三沙市のサンゴ植え付けプロジェクトが段階的な成果を上げ、これまでにサンゴ苗10万株の植え付けに成功し、西沙諸島で最大規模の人工サンゴ育苗拠点と植え付けモデルエリアが完成し、すでに14万3000株のサンゴ幼苗が育成されていることがこのほど、海南省三沙市海洋保護区管理局への取材で分かった。新華社が伝えた。サンゴ礁は海底の「熱帯雨林」と称され、海洋生物の多様性と島礁の生態系の安全を維持する上で重要な役割を