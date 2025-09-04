生成AI（人工知能）は中国のエンタープライズ市場への浸透を加速しています。国際市場調査機関フロスト＆サリバン（Frost＆Sullivan）が最新で発表した調査報告書によると、中国では企業向け大規模言語モデル（LLM）市場は爆発的に成長しており、2025年上半期では、LLMの1日平均の利用回数は2024年下半期と比べて363％増加し、10兆トークンを超えました。フロスト＆サリバンは、金融、製造、インターネット、民生用電子機器、自動