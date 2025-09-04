新潟県では５日未明から夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。新潟地方気象台によりますと台風１５号が九州の南を北上しています。５日は台風１５号が西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進み、前線が北陸地方にのびるでしょう。台風周辺の暖かく湿った空気が前線に向かって流れ込み、新潟県では大気の状態が不安定となる見込みで、５日未明から夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降り、大