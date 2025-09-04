台風15号の接近に伴い、JR東海・JR西日本は、現時点（4日午後1時）での運行計画について発表しました。 【画像を見る】山陽新幹線のみで運行している「ONE PIECE新幹線」青・黄・ピンクの3種類 山陽新幹線（新大阪～博多） JR西日本は、あす（５日）山陽新幹線は始発列車から通常通り運転を行う予定としています。【4日午後1時発表】 東海道新幹線（東京～新大阪） JR東海は、東海道新幹線では、台風15号の接近に