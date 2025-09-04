４日午前、ＪＲ上越線で試運転していたＳＬが脱線しました。乗客はおらず、乗務員にけが人もいませんでした。沼田駅・水上駅間で上下２２本の列車が運休しました。 ＪＲ東日本高崎支社によりますと４日午前１１時４５分ごろ、みなかみ町のＪＲ上越線・下り線の後閑駅・上牧駅間でＳＬが脱線しました。 脱線したＳＬは高崎駅発・水上駅行きの「デゴイチ」の愛称で親しまれるＤ５１形です。７月１９日、走行中に車輪に不具合があり