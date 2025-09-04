JR東海は4日午後、台風15号接近による東海道新幹線の5日の運行への影響に関し、計画運休は予定せず、始発から通常通りと明らかにした。ただ、台風の進路や沿線での雨、風の状況により、遅れや急きょの見合わせが出る可能性があるとしている。