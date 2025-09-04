カドーは2025年9月5日、ハイブリッド式加湿器の新製品「STEM 500H」を発表した。70℃の低温加熱で細菌や酵母、カビなどの雑菌を99.9%抑制し、1シーズンはメンテナンス不要で清潔に使える。スチーム式加湿器よりも低温で加熱するので、やけどの心配が少ないうえ、電気代を抑制できる。希望小売価格は33,000円で、Makuakeでは9月27日より先行予約を実施する。配送は11月中旬の予定。カラーはクールグレー、ホワイト、ブラックの3色。