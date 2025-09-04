夏休みでいつもより出費が……、そんなときは節約素材でおいしいごはんを！お財布にやさしい豚こまに、シャキシャキもやしをたっぷり合わせて。カレーあんでとろみをつければ、香りも味もご飯がすすむ一皿に。お腹もたっぷり満たされます。『豚こまともやしのカレーあん炒め』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……150g もやし……1袋（約200g） 〈A〉 水……1/4カップ 酒……大さじ1 カレー粉……小さじ1片栗粉……小さじ1