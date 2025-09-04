アジア株上海株大幅安、当局が投機抑制策検討急上昇受け投資家殺到、8月新規口座開設数166%急増 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 25057.44（-285.99-1.13%） 中国上海総合指数 3738.32（-75.23-1.97%） 台湾加権指数 24227.34（+127.04+0.53%） 韓国総合株価指数 3190.48（+6.06+0.19%） 豪ＡＳＸ２００指数 8816.90（+78.11+0.89%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80954.56（+386