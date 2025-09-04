豪ドル下げ目立つ、米中対立再激化や中国株安露石油会社が中国に追加250万トンの石油供給合意 強いGDPや豪中銀総裁の慎重発言を受け、豪中銀の利下げ観測が後退しているにもかかわらず豪ドルは下落。豪ドル円は96.70円台まで軟化、対ドルでは0.3%下落している。NZドルも軟化。 米中対立再激化や中国株安が懸念されているもよう。ロシア最大の国営石油会社ロスネフチが中国に追加で250万トンの石油供給に合意したほか、ロシ