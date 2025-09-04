東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【米国】 トランプ米統領 世界的関税の支持を最高裁に求める、関税控訴審を最高裁に審理要請 【中国】 中国当局が投機的な取引を抑制するための選択肢を検討 市場冷却するための措置検討、急激な値動きが個人投資家に多大な損失をもたらす可能性を懸念 株価急上昇受け投資家からの