プロ野球ソフトバンク・小久保裕紀監督（53）の長女でモデルの小久保春菜（26）が4日までに自身のインスタグラムを更新。パニック障害と診断された過去を明かした。「先日載せたリールに沢山の反響を頂き、改めて『誰かの力になり続けたい』と強く思いました」とつづり、あらためてリールを投稿。「当たり前のように強く生きられていた日常。でもある出来事をきっかけに一気にどん底に落ちた数年前。きっかけなんて、偶然にす