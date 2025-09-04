気象台は、午後2時28分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を宮崎市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・宮崎市に発表 4日14:28時点南部平野部、北部平野部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮崎市□大雨警報【発表】・土砂災害4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒・浸水4日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量60mmピーク時間4日夕方