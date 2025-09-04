「寝首をかかれない様に気をつけろ」と首相官邸の意見募集フォームに投稿し、埼玉県知事を脅迫したとして43歳の男が逮捕されました。警察によりますと、高尾周二郎容疑者は今年7月、東京・杉並区の自宅などで自身のスマホから首相官邸の意見募集フォームに「寝首をかかれない様に気をつけろ」などと投稿し、埼玉県の大野知事を脅迫した疑いがもたれています。調べに対し、容疑を認め「外国人の違法行為などに憤りを感じるようにな