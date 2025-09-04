４日午前８時３０分頃、新千歳発羽田行きの日本航空５００便（エアバスＡ３５０型）が、青森県上空で左エンジンに不具合が生じ、新千歳空港に引き返すトラブルがあった。乗員乗客２８５人にけがはなかった。北海道エアポートや日航によると、新千歳空港では５００便が着陸したＢ滑走路を約４０分閉鎖したが、Ａ滑走路は使用できたため後続便の欠航はなかった。日航などが不具合の原因を調べている。