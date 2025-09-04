アカデミー賞主演男優賞に輝いた米映画「ジョーカー」（2019年）などで知られる俳優ホアキン・フェニックス（50）とパートナーで女優のルーニー・マーラ（40）が3日、イタリア・ベネチアで開催中の第82回ベネチア国際映画祭にそろって出席した。コンペティション部門に選出されたイスラエルの攻撃を受けるパレスチナ自治区ガザ地区を舞台にした映画「ザ・ボイス・オブ・ヒンド・ラジャブ」のワールドプレミアに登場。2019年に婚約